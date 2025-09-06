Попытка сделать фото обернулась трагедией для 18-летнего юноши

Во время семейного отдыха в Ирафском районе возле водопада Байради с высоты около 30 метров в пропасть сорвался 18-летний молодой человек, пытавшийся сделать красивую фотографию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС Северной Осетии в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства вместе с полицейскими спустились по обходным тропам к месту падения юноши и извлекли тело. К работам от МЧС привлекались 9 специалистов и 2 единицы техники.

"Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья человека, и требуют особой бдительности и внимания", - напомнили в ведомстве.