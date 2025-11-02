https://news.day.az/popularblog/1792488.html Бред Питт вышел на публику после смены имиджа Актер Бред Питт вышел на публику после смены имиджа. Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail. Бред Питт появился на матче осенней игры между "Торонто Блю Джейс" и "Лос-Анджелес Доджерс". 61-летний актер снова отрастил волосы и усы, сохранив естественную седину. Смену имиджа он объяснил новой ролью в кино.
