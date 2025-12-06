https://news.day.az/popularblog/1800291.html

Севда Яхъяева спела на фоне Пизанской башни - ВИДЕО

Известная азербайджанская певица Севда Яхъяева вместе с мужем находится в Италии. Как передает Day.Az, она поделилась кадрами, на которых поет на фоне Пизанской башни. Отметим, что Севда Яхъяева замужем за врачом Закиром Байрамовым. У пары двое дочерей.