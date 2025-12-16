https://news.day.az/popularblog/1802654.html Искренние эмоции и красота пары в кадрах Тюркан Бакирли - ФОТО Фотограф Тюркан Бакирли поделилась с подписчиками новой серией свадебных фотографий. На фотографиях запечатлены нежные и романтичные моменты жениха и невесты, их искренние эмоции и гармония в отношениях. Каждый снимок словно рассказывает свою историю: от трогательных взглядов до лёгких улыбок и мягких поз.
Искренние эмоции и красота пары в кадрах Тюркан Бакирли - ФОТО
Фотограф Тюркан Бакирли поделилась с подписчиками новой серией свадебных фотографий.
На фотографиях запечатлены нежные и романтичные моменты жениха и невесты, их искренние эмоции и гармония в отношениях.
Каждый снимок словно рассказывает свою историю: от трогательных взглядов до лёгких улыбок и мягких поз.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре