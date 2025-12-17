https://news.day.az/popularblog/1802962.html

Певица Сафура готовится к Новому году в кругу семьи - ВИДЕО

Азербайджанская певица Сафура поделилась в Instagram уютным семейным видео. Как передает Day.Az, на кадрах артистка вместе с близкими наряжает новогоднюю ёлку, создавая праздничную атмосферу дома. Ролик передаёт тёплое настроение и показывает, как певица проводит время с семьёй в преддверии праздников.