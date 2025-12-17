Певица Сафура готовится к Новому году в кругу семьи

Азербайджанская певица Сафура поделилась в Instagram уютным семейным видео.

Как передает Day.Az, на кадрах артистка вместе с близкими наряжает новогоднюю ёлку, создавая праздничную атмосферу дома.

Ролик передаёт тёплое настроение и показывает, как певица проводит время с семьёй в преддверии праздников.