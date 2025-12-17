https://news.day.az/popularblog/1802964.html

Рецепт салата «Гнездо глухаря» от Османа Абдуллаева - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Осман Абдуллаев приготовил салат "Гнездо глухаря", который пользовался особой популярностью в советскую эпоху. Как передает Day.Az, автор показал процесс приготовления блюда и напомнил о его классическом вкусе. С пошаговым способом приготовления можно ознакомиться перейдя по ссылке в его Instagram.