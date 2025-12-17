Выбрана "Мисс Азербайджан-2025"

Азербайджанская модель Гюнель Дамирова одержала победу на конкурсе Best Model of Azerbaijan 2025.

Как передает Day.Az, публикацию можно найти в Инстаграм.

Победа в национальном модельном конкурсе стала важным этапом в её профессиональной карьере и укрепила позиции Дамировой в индустрии моды.