Выбрана "Мисс Азербайджан-2025" - ВИДЕО Азербайджанская модель Гюнель Дамирова одержала победу на конкурсе Best Model of Azerbaijan 2025. Как передает Day.Az, публикацию об этом можно найти в Instagram. Победа в национальном модельном конкурсе стала важным этапом в её профессиональной карьере и укрепила позиции Дамировой в индустрии моды страны.
