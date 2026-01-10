https://news.day.az/popularblog/1808469.html Блогер aigallry показал зимнюю атмосферу Ичеришехер Фотограф под ником aigallry поделился в социальных сетях атмосферными видеокадрами заснеженного Ичеришехер. Как передает Day.Az, в ролике запечатлены узкие улочки Старого города, исторические стены и архитектурные детали, покрытые снегом, что придало знакомым локациям особое зимнее настроение.
