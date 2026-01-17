https://news.day.az/popularblog/1809934.html Какой город вдохновляет Айнишан Гулиеву? - ФОТО Известный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева, более известная как aynikhalid, сейчас находится в Нью-Йорке, где успела снять пару фото. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм. "Некоторые города вдохновляют меня", - написала Айнишан к публикации.
