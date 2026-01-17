https://news.day.az/popularblog/1809935.html Необычное исполнение на флейте среди загадочных гор в Китае - ВИДЕО Азербайджанский трэвел-блогер под никнеймом tuhasti показала подписчикам свое исполнение на флейте среди загадочных гор в Китае. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
