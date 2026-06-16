https://news.day.az/popularblog/1841190.html

Торт из двух яиц от Фирузы Пашаевой - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер Фируза Пашаева показала как приготовить торт из двух яиц. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.