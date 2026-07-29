https://news.day.az/popularblog/1850519.html Пицца уровня Michelin - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер lamiya__vita показала как приготовить пиццу уровня Michelin. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Пицца уровня Michelin - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер lamiya__vita показала как приготовить пиццу уровня Michelin.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре