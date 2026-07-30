https://news.day.az/popularblog/1851005.html

Романтический образ Арифы Мамедовой - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Арифа Мамедова, более известная как baylarsoylar, предстала в романтическом образе на улице Истикляль в Турции. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.