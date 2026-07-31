https://news.day.az/popularblog/1851008.html Лайфхак с розовой пудрой от oksana_beautytips - ВИДЕО Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, повторила лайфхак с розовой пудрой, который уберет все следы усталости на лице. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
Лайфхак с розовой пудрой от oksana_beautytips - ВИДЕО
Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, повторила лайфхак с розовой пудрой, который уберет все следы усталости на лице.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
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