Лайфхак с розовой пудрой от oksana_beautytips - ВИДЕО

Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, повторила лайфхак с розовой пудрой, который уберет все следы усталости на лице.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.