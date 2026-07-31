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apruza показала отдых с пустынного сафари - ФОТО

Азербайджанский блогер под никнеймом apruza проводит отпуск в Шарм-эль-Шейхе. Как передает Day.Az, девушка опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. На фотографиях блогер запечатлена во время поездки на квадроциклах по пустыне.