https://news.day.az/popularblog/1851233.html apruza показала отдых с пустынного сафари - ФОТО Азербайджанский блогер под никнеймом apruza проводит отпуск в Шарм-эль-Шейхе. Как передает Day.Az, девушка опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. На фотографиях блогер запечатлена во время поездки на квадроциклах по пустыне.
apruza показала отдых с пустынного сафари - ФОТО
Азербайджанский блогер под никнеймом apruza проводит отпуск в Шарм-эль-Шейхе.
Как передает Day.Az, девушка опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.
На фотографиях блогер запечатлена во время поездки на квадроциклах по пустыне.
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