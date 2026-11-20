https://news.day.az/popularblog/1875788.html Крекеры со вкусом пиццы: простой рецепт от foodie_moodie_n - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом foodie_moodie_n показала, как приготовить в домашних условиях крекеры со вкусом пиццы. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Крекеры со вкусом пиццы: простой рецепт от foodie_moodie_n - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом foodie_moodie_n показала, как приготовить в домашних условиях крекеры со вкусом пиццы.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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