Брендон Стоун снова выступит с концертом в Баку

Участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун 14 апреля в 20.00 выступит в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте прозвучат как новые песни, так и хорошо знакомые бакинской публике хиты артиста.

Отметим, что Брендон Стоун уже выступал с сольным концертом в Баку, а также артист участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА". Съемки видеоклипов на композиции певца "Радиостанции" и "Строптивая" проходили в Баку.

Брендон Стоун родился в Тбилиси. В 11 лет выиграл свой первый конкурс на международном фестивале в Варрингтоне (Англия). В 1995 году Брендон переехал с семьей в Америку, а позже - в Германию. В 1997 Брендон поступил в берлинскую консерваторию "Hans Eisler" для учебы на джазового пианиста. В 2000 году в Грузии Брендон был удостоен звания "Певец года" за исполнение сделавшей его знаменитым песни "Historia de un Amor". В 2005 году он выпустил свой первый русскоязычный альбом "Случайный взгляд". На одну из песен этого альбома - "Моя мадонна" - снят видеоклип. В 2005 году Брендон Стоун принял участие в конкурсе "Новая волна" в Юрмале, где представил Испанию. С его песней Тина Кароль (Украина) заняла второе место и получила специальный приз от Аллы Пугачевой. Сам Брендон занял призовое место.

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