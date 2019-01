Азербайджанский исполнитель покоряет Турцию - ФОТО

Представлен предварительный релиз нового сингла азербайджанского вокалиста, лауреата международных конкурсов, президентского стипендиата Эмин Эминзаде "Treasure Me" ("Дорожи мною"), премьера которой вместе с клипом состоится 1 февраля.

Как сообщил исполнитель в беседе с Day.Az, песня повествует не только об искренних разговорах между влюбленными, но также это танцевальный трек, вдохновленный блистательной поп музыкой 80-х и современным ритм-н-блюзом.

"Моим последним синглом была песня "Behind the Curtain" ("За занавесом"), которая ознаменовала переходный период в моей карьере. Благодаря ей я стал узнаваем в мире, особенно прославился в Америке. Моя новая песня же "Treasure Me" содержит уже совершенно иное послание. Она о сильном желание быть любимыми", - сказал Эминзаде, имя которого последние недели не сходит с заголовков турецкой прессы.

Добавим, что исполнитель черпает вдохновение из известных поп-композиций 80-х и 90-х годов, так как они отлично подходят для танцев и ремиксов. Автором слов и музыки песни является сам Эминзаде. Спродюсирован и смикширован проект Джозефом Дженетти, а NMTC сделал мастеринг трека. Вторым режиссером клипа является Габиль Гулиев, который снял рекламный ролик известного мирового бренда Hugo Boss, съемки которого прошли в Центре Гейдара Алиева. Оператором же ролика является Орхан Аббасов, проживающий и обучающийся во Франции. Партнёршу певца сыграла известная модель Диана Катова.

Напомним, что Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus - 2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции "Jamayka" и "O Sole Mio". Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана".

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде был отправлен в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано в "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана". На данный момент он продолжает карьеру в трех странах - Азербайджане, Америке и Турции.

Ф. Агаларова