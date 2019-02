Песни рок-группы Queen We Will Rock You и We Are the Champions прозвучали на открытии церемонии вручения премии "Оскар". Трансляцию ведет ABC.

Композиции исполнили Брайан Мэй и Адам Ламберт.

Сам фильм о музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" претендует на "Оскар" в пяти номинациях, в том числе как лучшая картина.

Церемония вручения кинопремии "Оскар" началась 25 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

