Церемонию "Оскар" открыли легендарные хиты группы Queen - ВИДЕО
25 февраля 2019 09:49 272
Песни рок-группы Queen We Will Rock You и We Are the Champions прозвучали на открытии церемонии вручения премии "Оскар". Трансляцию ведет ABC.
Композиции исполнили Брайан Мэй и Адам Ламберт.
Сам фильм о музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" претендует на "Оскар" в пяти номинациях, в том числе как лучшая картина.
Церемония вручения кинопремии "Оскар" началась 25 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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