Представитель Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев со своей песней "Truth" поднялся на 25-ю позицию в глобальном онлайн-медиаплеере iTunes, cостоящем из 199 песен, что говорит о том, что "Truth" слушают во всем мире.

Чингиз со своей песней оставил позади мега-хиты Rag'n'Bone Man ("Giant"), Slipknot ("Unsainted"), DJ Khaled ("Jealous"), Rammstein ("Deutschland"), Marshmello ("Here With Me").

На "Евровидении" Чингиз занял 7-е место.