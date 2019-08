Ариана Гранде стала певицей года по версии премии MTV Video Music Awards. Полный список победителей приводит CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лучшим видеоклипом признано музыкальное видео Тейлор Свифт на композицию You Need to Calm Down. Песня вошла в новый альбом артистки Lover, вышедший 23 августа. В ролике Свифт предстает гламурной обитательницей трейлер-парка, также в съемках приняли участие Кэти Перри, Адам Ламберт, Эллен Дедженерес и Райан Рейнольдс.

Песней года стал ремикс на песню Old Town Road рэпера Lil Nas X, записанный им совместно с кантри-музыкантом Билли Рэем Сайрусом, отцом певицы Майли Сайрус. Композиция рекордные 19 недель подряд занимала первую строчку чартов Billboard.

Лучшим новым артистом признана исполнительница Билли Айлиш. Главной хип-хоп-композицией 2019-го стал трек Money рэперши Карди Би.

Победители премии выбирались путем общего интернет-голосования на сайте MTV.

В 2018 году песней года по версии MTV Video Music Awards признали композицию Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage.

