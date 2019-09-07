https://news.day.az/showbiz/1154117.html Назван победитель Венецианского кинофестиваля
Назван победитель Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" американца Тодда Филлипса.
Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме "Мартин Иден" по Джеку Лондону.
Маринелли исполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.
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