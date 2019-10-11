Недавно главным героем Сети стал российский актер Александр Семчев. В преддверии своего 50-летия мужчина решил избавиться от лишнего веса. Менее чем за год Александр сбросил целых сто килограммов и на этом останавливаться не собирается.

Самого Семчева такой кардинальный результат не очень радует - и вовсе не потому, что он лишился амплуа, в котором проработал всю жизнь, а вслед за ним и новых ролей. Актер считает, что из-за обвисшей кожи и еще сильнее проявившихся морщин он выглядит намного старше своих лет.

Действительно, часто, особенно в зрелом возрасте, похудение не лучшим образом влияет на кожные покровы. Считается, что появление дряблости и обвисания как на лице, так и на теле связано с очень быстрым и неправильным избавлением от веса. При занятиях спортом, адекватном питании и массаже (даже самостоятельном, с помощью различных бьюти-устройств) риск столкнуться с подобными проблемами заметно снижается. Впрочем, все мы иногда прибегаем к не самым грамотным методикам. Вот и звезды садятся на жесткие диеты или и вовсе голодают, чтобы поскорее подготовиться к новой роли или чтобы наконец-то перейти в легкий вес.

Рассказываем о звездах, которых похудение сделало старше своих лет:

Рене Зеллвегер (50 лет)

В 2000-х о Рене Зеллвегер узнал весь мир благодаря мега-популярной серии фильмов о Бриджит Джонс - неуверенной в себе девушке, влюбленной в красавца-начальника. Мало кто знает, но актрисе тяжело доставалась эта роль, главным требованием которой было наличие лишнего веса. Худышка от природы, Рене с трудом набирала нужные ей 15 килограммов, затем сбрасывала их для участия в других проектах, а после - снова старательно поправлялась для участия в продолжениях легендарной женской саги.

Такие постоянные трансформации не могли не дать о себе знать. Некогда пухлые щеки звезды сильно уменьшились в объеме и потеряли упругость. К тому же с возрастом у Рене появилось много морщин возле глаз.

Деми Мур (56 лет)

После тяжелого развода с Эштоном Катчером Деми Мур впала в депрессию и потеряла аппетит не только к жизни, но и к еде. Как следствие, актриса начала стремительно терять вес. Достаточно быстро некогда первая красавица Голливуда превратилась чуть ли не в узника темницы сырой - поговаривают, что ей даже был официально поставлен диагноз "анорексия".

Не один год ушел у знаменитости на то, чтобы найти себя и вернуться к нормальной жизни. Со временем Мур набрала недостающие килограммы. Однако щеки у актрисы так и остались впалыми.

Анджелина Джоли (44 года)

Анджелина Джоли тоже сильно изменилась на фоне стресса из-за длительного бракоразводного процесса. Потратив несколько лет на постоянные судебные разбирательства с Брэдом Питтом, кинодива не только похудела до 45 килограммов, но и заработала паралич лица!

В отличие от вновь похорошевшего Питта, в последние годы Джоли выглядит утомленной и, как бы это ни прискорбно звучало, постаревшей. По сути, сейчас Анджелина даже при желании не может регулярно прибегать к anti-age-методикам, чтобы вернуть лицу четкие контуры и избавиться хотя бы от самых явных складок и морщин. Все потому, что время от времени ее заболевание снова дает о себе знать, негативно влияя на самочувствие и внешний вид звезды.

Селин Дион (51 год)

В последние месяцы поклонники особенно обеспокоены здоровьем Селин Дион. После смерти мужа в 2016-м певица как будто сама не своя. В ней пробудился интерес к самым острым fashion-трендам, а также к молодым парням, годящимся, по большому счету, диве в сыновья. И даже это не самая сильная ее метаморфоза! Главное, что Селин слишком сильно поменялась внешне - и далеко не в лучшую сторону.

Ее всегда считали худой, однако теперь Дион - как тростинка на ветру. Необычные откровенные наряды ее до болезненного скромный вес только подчеркивают. Особенно изможденным выглядит ее лицо, покрытое глубокими морщинами. К слову, саму исполнительницу ее недостатки совершенно не расстраивают. Напротив, недавно она выпустила песню, в которой заявляет о том, что смирилась со своим возрастом и несовершенствами, чего и нам желает.

Джулия Робертс (51 год)

В 2017-м, на волне слухов о расставании с мужем Дэнни Модером, Джулия Робертс поправилась на 20 килограммов, но уже в скором времени взяла себя в руки и стала еще стройнее, чем прежде. По признанию актрисы, она избавилась от лишнего веса совершенно незаметно даже для самой себя - просто у нее были очень активные съемки в остросюжетном сериале "Возвращение домой".

После звезда продолжила терять вес, но выглядеть от этого лучше не стала. Особенно поклонников пугало лицо Джулии, которое из-за похудения стало еще более угловатым, будто бы и вовсе лишенным щек. Впрочем, Робертс не переживает по поводу изменений в своей внешности и не собирается ничего менять в угоду общественному мнению.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!