В Telequlle Restaurant прошла церемония награждения Trend of the Year" 2019, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премия Trend of the Year, учрежденная Caspian Events Group и Avand Production (руководители Аяз Мамедов и Турал Алекперов), вручается второй год подряд за успехи в течение года в области культуры и искусства, театра и кино, эстрады и народного творчества, телевидения и радио, бизнеса и туризма, медицины и косметологии, индустрии моды и красоты, дизайна и фотоискусства, СМИ и т.д. Лауреаты премии определены путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ.

Корреспондент МИА Trend Вугар Иманов второй год подряд стал лауреатом в номинации "Трендовый журналист года".

Среди трендовых лауреатов премии этого года - ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, народные артисты Гамида Омарова, Мелекханым Эйюбова, Фаик Агаев, заслуженные артисты Манана Джапаридзе, Санубер Искендерли, Эльза Сейидджахан, кикбоксер Эдуард Мамедов, телеведущий Салех Багиров, певица и телеведущая Роза Зергерли, исполнители Натаван Хабиби, Айсель Ализаде, Абдул Халид, Эльвин Мирзазаде и другие. Ведущими были заслуженные артисты Эльнур Керимов и Рашад Ильясов, которые также были отмечены наградой.

Для гостей были накрыты праздничные столы, представлена концертная программа.

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