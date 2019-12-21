Банковские счета фигуриста Петра Чернышева оказались заблокированы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что налоговая служба Санкт-Петербурга стала инициатором проведения блокировки активов мужа актрисы Анастасии Заворотнюк.

Уточняется, что причиной блокировки могли стать подозрительные финансовые операции.

По данным Telegram-канала, Чернышев тратит финансовые средства на лечение актрисы, а также реабилитационные центры.

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