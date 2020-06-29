Сериал «Симпсоны» переснимут с темнокожими актерами

Движение Black Lives Matter и массовые протесты против расизма в Америке вышли на новый уровень. Культовую ленту "Унесенные ветром" сначала удалили из эфира стримингового сервиса HBO Max, а потом вернули с поправкой о "стереотипном изображении темнокожих персонажей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar, теперь подошел черед и "Симпсонов". Создатели сериала решили переснять проект и отказаться от белых актеров, озвучивающих героев с другим цветом кожи. Все началось с Хэнка Азарии, который несколько десятков лет озвучивал индийца Апу, владельца магазинчика. Теперь другими голосами в числе прочих заговорит полицейский Лу, магистр физики Карл Карлсон и семейный доктор Симпсонов Джулиус Хибберт.

Пока неизвестно, кто теперь озвучит этих персонажей. "В "Симпсонах" больше не будет темнокожих героев, говорящих голосами актеров другой расы", - говорится в заявлении создателей сериала.