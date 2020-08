The Weeknd получил главный приз MTV Video Music Awards

Канадский певец The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020 года в категории "Видео года" за клип на песню Binding Lights. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте телеканала.

С той же композицией артист также получил награду за "Лучшую песню в стиле R&B".

MTV Video Music Awards 2020 "Артистом года" стала Леди Гага. Совместно с Арианой Гранде она также получила призы за "Лучшую совместную работу" и за "Лучшую съемку" за их песню "Rain on me". Ариана Гранде, помимо этого, вместе с Джастином Бибером получили приз за музыкальный клип Stuck with U в новой номинации "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома", которая была создана в связи с пандемией коронавируса.