Netflix выпустил трейлер второго сезона «Ведьмака»

Второй сезон "Ведьмака" должен выйти в 2021 году - точная дата выхода пока не сообщается. В начале ноября съемки прервали из‑за коронавируса у съемочной группы, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Актерский состав второго сезона "Ведьмака" Netflix объявил в феврале. К съемкам сериала присоединились семеро актеров. Ведьмаков Ламберта и Эскеля сыграют актеры Пол Булльон и Ту Эрстед Расмуссен, а Кристофер Хивью исполнит роль полумедведя-полульва Нивеллена. Континент, на котором происходят события, во втором сезоне станет больше.