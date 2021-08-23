Новый фильм с Хью Джекманом провалился в прокате

Фильм "Воспоминания", главную роль в котором исполнил Хью Джекман, занял лишь 9-е место в бокс-офисе США и Канады. При бюджете 68 млн долларов, "Воспоминания" освоили на старте лишь 2 млн долларов - и это несмотря на то, что экшен стоял в расписании 3265 кинотеатров по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Наработка на копию составила всего 612 долларов - многим меньше, чем у любого другого фильма в топ-10. Фактически провальный результат фильм режиссера Лизы Джой, супруги Джонатана Нолана (брата Кристофера Нолана), ответственной, например, за сериал "Мир Дикого Запада", обусловлен не столько негативными отзывами критиков, сколько отсутствием заметной рекламной кампании.

Поставив "Воспоминания" на вторую половину августа, студия Warner Bros. заранее расписалась в том, что фильм получился крайне неудачным. Зрителей, которые не пошли в кино, наверняка, фильм привлечет на стриминге HBO Max, на котором он был опубликован день в день с премьерой. Однако дополнительной прибыли "Воспоминаниям" это не принесет, так как, в отличие от Disney, Warner Bros. не взимает дополнительных денег с подписчиков своего стриминга.