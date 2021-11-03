Отец Бритни Спирс потребовал немедленно прекратить его опеку над певицей

Отец певицы Бритни Спирс Джейми потребовал немедленного прекращения его опеки над дочерью, сообщает TMZ со ссылкой на новые судебные документы, поданные мужчиной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адвокаты Спирса заявили, что их подзащитный любит и поддерживает певицу. "Джейми сделает все, что возможно, чтобы защитить ее и позаботиться о ней, как и делал всю жизнь. И последние 13 лет, будучи ее опекуном. Сейчас это значит, что опеку нужно завершить", - пишут они.

Спирс не требует компенсации и обещает при необходимости передать суду все документы, касающиеся опеки. Кроме того, он утверждает, что всегда действовал в интересах дочери. "Опека должна завершиться сейчас. Нет причин откладывать это даже на секунду", - говорится в документах.

Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года после ее нервного срыва. В 2021 году суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, однако пока официальное решение об опеке не вынесено. Вокруг судебного процесса развернулся масштабный скандал: свидетели и сама Бритни утверждают, что Спирс максимально ограничивал свободу звезды, определял ее круг общения, не давал завести детей и отслеживал переписку.