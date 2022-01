Скончалась автор песни «Windmills of Your Mind» Мэрилин Бергман

Известная автор песен Мэрилин Бергман умерла в возрасте 93 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дочь поэтессы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последние пару лет ее состояние ухудшалось, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень мирно, без какой-либо боли или борьбы", - рассказала ее дочь Джули Бергман, добавив, что у ее матери была "пневмония, которая приводит к дыхательной недостаточности у таких пациентов".

За свою карьеру поэтесса и ее муж и соавтор песен Алан Бергман были номинированы на 16 премий Оскар и получили три из них, в том числе за песню "The Way We Were" из одноименного фильма 1973 года с Барброй Стрейзанд в главной роли. Песня на музыку композитора Марвина Хэмлиша также получила две премии "Грэмми".

Кроме того, Бергманы получили два "Оскара" за песню "Windmills of Your Mind" в фильме "Афера Томаса Крауна" 1968 года и за музыку к фильму "Йентл" 1983 года, режиссером которого была Стрейзанд. Пара также выиграла четыре премии "Эмми" и две премии "Золотой глобус".

Бергман стала первой женщиной, избранной в совет директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. Кроме того, она и ее муж были введены в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).