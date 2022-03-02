Рэпер Дрейк купит дом у Робби Уильямса

Канадский рэпер Дрейк (Drake) решил купить в Лос-Анджелесе особняк у британского поп-певца Робби Уильямса. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рэпер выбрал особняк под названием Beverly Crest. По данным источника, сделка будет заключена на условиях анонимности, а объект не выставляли на публичную продажу. Согласно предположениям, дом обойдется Дрейку почти в 50 миллионов долларов. Уильямс владел особняком с 2015 года, когда приобрел его за 32,6 миллиона долларов.

В случае заключения сделки в распоряжении рэпера окажутся более 1800 квадратных метров. Внутри есть 10 спален и 22 ванные комнаты. Строительством занималась архитектурная фирма KAA Design Group. Дизайн выполнен в тосканском стиле с колоннами, а фасад украшен вьющимся плющом.