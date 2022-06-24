Умер гитарист группы Goblin Массимо Моранте

Гитарист и сооснователь итальянской рок-группы Goblin Массимо Моранте скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Смерть Моранте подтвердили на официальной странице группы в социальной сети Facebook. В сообщении, размещенном в аккаунте, музыканта назвали "гитаристом-виртуозом" и "незаменимым гитаристом".

О других подробностях произошедшего не сообщается.

Моранте и рок-пианист Клаудио Симонетти основали группу Goblin в 1972 году. Изначально они записывали демо-записи под названием Oliver. Позднее коллектив переименовался в Cherry Five и стал включать в себя трех новых участников: Фабио Пигнателли, Тони Тартарини и Карло Бордини.

Особую популярность рок-музыканты приобрели в 1975 году, после того как выпустили саундтрек к итальянскому триллеру "Кроваво-красное" режиссера Дарио Ардженто. Тогда группа сменила название на Goblin, чтобы подчеркнуть мрачный стиль своего творчества.

Позднее рок-исполнители написали музыку для фильмов "Суспирия" (1977), "Рассвет мертвецов" (1978), "Дрожь" (1982) и "Без сна" (2000).

Моранте несколько раз покидал группу и возвращался в нее. В последний раз он участвовал в записи песни Fearless 2018 года.