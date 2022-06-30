Кэмерон Диаз возвращается на экраны после восьмилетнего перерыва

После восьмилетнего перерыва Кэмерон Диаз снова готова сниматься в фильмах. Об этом пишет CNN, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диаз, которая официально подтвердила свой уход из Голливуда в 2018 году, собирается сыграть главную роль в новом фильме Netflix "Снова в деле" вместе с Джейми Фоксом. Ранее они вместе снимались в фильме "Энни" 2014 года, последнем полнометражном фильме Диаз.

"Джейми Фокс? только ты можешь вернуть меня в строй", - написала актриса в stories своей социальной сети.

"Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!" - поделилась актриса.

Netflix еще не назначил дату выхода фильма, но Фокс написал в Twitter, что производство должно начаться в этом году.

Диаз последние годы занималась лейблом органических вин. Она также призналась, что ей тяжело воспитывать ее двухлетнюю дочь.