Пике появился на публике с новой девушкой впервые после разрыва с Шакирой

Защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике был замечен со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти на концерте испанской певицы Дани Мартин, передает Day.Az со ссылкой на Ntvspor.

Кларе 23 года, она работает в инвестиционной компании Пике Kosmos. По слухам, именно с ней Жерар изменил Шакире.

Напомним, что в июне Пике и Шакира объявили о разрыве после 12 лет отношений.