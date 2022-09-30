На Эда Ширана подали в суд за авторские права
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Британский певец Эд Ширан предстанет перед судом по делу об авторских правах. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певца обвиняют в плагиате элементов из хита американского артиста Марвина Гэя "Let's Get It On", выпущенного в 1973 году. Сходство с песней нашли в композиции Ширана "Thinking Out Loud", выпущенной в 2014 году в рамках второго альбома исполнителя "X".

Компания Structured Asset Sales, которой принадлежит частичная доля "Thinking Out Loud", требует с музыканта возмещения ущерба в размере $100 млн.

Ранее юристы Ширана просили судью закрыть дело на том основании, что подобные части песни были "повсеместными". Дата судебного разбирательства еще не назначена.

"Не существует четкого правила о том, что комбинация двух незащищенных элементов недостаточно повсеместна, чтобы представлять собой оригинальную работу. Произведение может быть защищено авторским правом, даже если оно полностью представляет собой компиляцию незащищенных элементов", - заявила судья.