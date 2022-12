The Weekend выпустил саундтрек к сиквелу «Аватара»

Певец The Weeknd опубликовал в соцсетях песню под названием "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Композиция стала саундтреком к фильму "Аватар: Путь воды". Несколько дней назад исполнитель выложил в личном блоге пост, в котором анонсировал выпуск песни для картины Джеймса Кэмерона.

Мировая премьера второго "Аватара" состоялась 16 декабря. В России официальный прокат фильма "Аватар: Путь воды", как и премьеры других голливудских мейджоров, запрещен из-за санкций.