Объявлены лауреаты премии «Оскар 2023» - ФОТО
В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград Американской кинокадемии "Оскар". Фильмом года стала драмеди "Все везде и сразу", передает Day.Az со ссылкой на The Academy.
Лента собрала в общей сложности семь наград, включая за режиссуру, сценарий, женскую роль (Мишель Йео) и другие. Йео также стала первой актрисой азиатского происхождения, взявшей статуэтку в этой категории.
Четыре премии досталось экранизации романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Брендана Фрейзера отметили за лучшую мужскую роль в фильме "Кит", который также получил "Оскар" за грим. По одному "Оскару" оказалось у "Аватара: Пути воды", "Топ Гана: Мэверика", "Пиноккио Гильермо дель Торо" и "Навального".
Полный список лауреатов представлен ниже:
• Лучший фильм:
"Все везде и сразу"
• Лучшая режиссура:
Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт - "Все везде и сразу"
• Лучшая мужская роль:
Брендан Фрейзер - "Кит"
• Лучшая женская роль:
Мишель Йео - "Все везде и сразу"
• Лучшая мужская роль второго плана:
Ке Хюи Куан - "Все везде и сразу"
• Лучшая женская роль второго плана:
Джейми Ли Кертис - "Все везде и сразу"
• Лучший оригинальный сценарий:
Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт - "Все везде и сразу"
• Лучший адаптированный сценарий:
Сара Полли - "Говорят женщины"
• Лучший международный фильм:
"На Западном фронте без перемен" - Германия
• Лучший анимационный фильм:
"Пиноккио Гильермо дель Торо"
• Лучший оригинальный саундтрек:
Фолькер Бертельман - "На Западном фронте без перемен"
• Лучшая песня:
Naatu Naatu - "RRR: Рядом ревет революция"
• Лучшая операторская работа:
Джеймс Френд - "На Западном фронте без перемен"
• Лучший монтаж:
"Все везде и сразу"
• Лучший дизайн костюмов:
"Черная Пантера: Ваканда навеки"
• Лучшее художественное оформление:
"На Западном фронте без перемен"
• Лучшие визуальные эффекты:
"Аватар: Путь воды"
• Лучший звук:
"Топ Ган: Мэверик"
• Лучший грим и прически:
"Кит"
• Лучший документальный фильм:
"Навальный"
• Лучший короткометражный документальный фильм:
"Заклинатели слонов"
• Лучший короткометражный анимационный фильм:
"Мальчик, Крот, Лис и Конь"
• Лучший короткометражный игровой фильм:
"Прощание по-ирландски"
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