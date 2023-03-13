Объявлены лауреаты премии «Оскар 2023»

В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград Американской кинокадемии "Оскар". Фильмом года стала драмеди "Все везде и сразу", передает Day.Az со ссылкой на The Academy.

Лента собрала в общей сложности семь наград, включая за режиссуру, сценарий, женскую роль (Мишель Йео) и другие. Йео также стала первой актрисой азиатского происхождения, взявшей статуэтку в этой категории.

Четыре премии досталось экранизации романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Брендана Фрейзера отметили за лучшую мужскую роль в фильме "Кит", который также получил "Оскар" за грим. По одному "Оскару" оказалось у "Аватара: Пути воды", "Топ Гана: Мэверика", "Пиноккио Гильермо дель Торо" и "Навального".

Полный список лауреатов представлен ниже:



• Лучший фильм:

"Все везде и сразу"

• Лучшая режиссура:

Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт - "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль:

Брендан Фрейзер - "Кит"

• Лучшая женская роль:

Мишель Йео - "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль второго плана:

Ке Хюи Куан - "Все везде и сразу"

• Лучшая женская роль второго плана:

Джейми Ли Кертис - "Все везде и сразу"



• Лучший оригинальный сценарий:

Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт - "Все везде и сразу"

• Лучший адаптированный сценарий:

Сара Полли - "Говорят женщины"

• Лучший международный фильм:

"На Западном фронте без перемен" - Германия

• Лучший анимационный фильм:

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

• Лучший оригинальный саундтрек:

Фолькер Бертельман - "На Западном фронте без перемен"

• Лучшая песня:

Naatu Naatu - "RRR: Рядом ревет революция"

• Лучшая операторская работа:

Джеймс Френд - "На Западном фронте без перемен"



• Лучший монтаж:

"Все везде и сразу"

• Лучший дизайн костюмов:

"Черная Пантера: Ваканда навеки"

• Лучшее художественное оформление:

"На Западном фронте без перемен"

• Лучшие визуальные эффекты:

"Аватар: Путь воды"

• Лучший звук:

"Топ Ган: Мэверик"

• Лучший грим и прически:

"Кит"

• Лучший документальный фильм:

"Навальный"

• Лучший короткометражный документальный фильм:

"Заклинатели слонов"

• Лучший короткометражный анимационный фильм:

"Мальчик, Крот, Лис и Конь"

• Лучший короткометражный игровой фильм:

"Прощание по-ирландски"