Объявлены лауреаты премии «Оскар 2023»
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В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград Американской кинокадемии "Оскар". Фильмом года стала драмеди "Все везде и сразу", передает Day.Az со ссылкой на The Academy.

Лента собрала в общей сложности семь наград, включая за режиссуру, сценарий, женскую роль (Мишель Йео) и другие. Йео также стала первой актрисой азиатского происхождения, взявшей статуэтку в этой категории. 

Четыре премии досталось экранизации романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Брендана Фрейзера отметили за лучшую мужскую роль в фильме "Кит", который также получил "Оскар" за грим. По одному "Оскару" оказалось у "Аватара: Пути воды", "Топ Гана: Мэверика", "Пиноккио Гильермо дель Торо" и "Навального".     

Полный список лауреатов представлен ниже:

• Лучший фильм:
"Все везде и сразу" 

• Лучшая режиссура:
Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт - "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль: 
Брендан Фрейзер - "Кит"

• Лучшая женская роль:
Мишель Йео - "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль второго плана: 
Ке Хюи Куан - "Все везде и сразу"

• Лучшая женская роль второго плана: 
Джейми Ли Кертис - "Все везде и сразу"

• Лучший оригинальный сценарий:
Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт - "Все везде и сразу"

• Лучший адаптированный сценарий: 
Сара Полли - "Говорят женщины"

• Лучший международный фильм: 
"На Западном фронте без перемен" - Германия

• Лучший анимационный фильм: 
"Пиноккио Гильермо дель Торо"

• Лучший оригинальный саундтрек: 
Фолькер Бертельман - "На Западном фронте без перемен"

• Лучшая песня:
Naatu Naatu - "RRR: Рядом ревет революция"

• Лучшая операторская работа: 
Джеймс Френд - "На Западном фронте без перемен"

• Лучший монтаж:
"Все везде и сразу"

• Лучший дизайн костюмов:
"Черная Пантера: Ваканда навеки"

• Лучшее художественное оформление: 
"На Западном фронте без перемен"

• Лучшие визуальные эффекты:
"Аватар: Путь воды"

• Лучший звук: 
"Топ Ган: Мэверик"

• Лучший грим и прически:
"Кит"

• Лучший документальный фильм: 
"Навальный"

• Лучший короткометражный документальный фильм: 
"Заклинатели слонов"

• Лучший короткометражный анимационный фильм:
"Мальчик, Крот, Лис и Конь"

• Лучший короткометражный игровой фильм:
"Прощание по-ирландски"