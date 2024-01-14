Джессика Альба рассказала, почему дочка занималась с психологом

Голливудская актриса Джессика Альба ходила с дочкой Онор Мари на совместные сеансы с психологом. Об этом она рассказала в интервью Real Simple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Фантастической четверки" назвала споры с дочерью причиной обращения к психологу.

"Мы все время спорили о всякой ерунде. Я не хотела, чтобы между нами возник клин. Как ее мать, когда я что-то говорю, она воспринимает это как аргумент или как мою попытку контролировать ее. Я хотела, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы объяснить вещи так, как я не могла", - рассказала Альба.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках "Фантастической четверки". В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал "OK!" заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!