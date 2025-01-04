https://news.day.az/showbiz/1720563.html Мадонна спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным Певица Мадонна спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail. 66-летняя Мадонна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время празднования Нового года.
Мадонна спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным
Певица Мадонна спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.
66-летняя Мадонна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время празднования Нового года. На одном из кадров певица позировала вместе со своим бойфрендом Акимом Моррисом. Журналисты обратили внимание, что на руке знаменитости было надето золотое кольцо с бриллиантом. Исполнительница показывала украшение в камеру, а ее возлюбленный улыбался.
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