Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом

Актриса Зендая спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца на пальце на премии "Золотой глобус".

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Зендая вышла на публику в оранжевое платье от Louis Vuitton с длинным шлейфом. Волосы ей уложили мягкими волнами. Образ дополнили туфли в тон и колье с бриллиантами. Однако внимание поклонников привлекло кольцо на пальце актрисы. По их мнению, оно помолвочное. Однако Зендая и Том Холланд пока не комментировали слухи о возможной помолвке.