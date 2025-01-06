https://news.day.az/showbiz/1720846.html Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом Актриса Зендая спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца на пальце на премии "Золотой глобус". Как передает Day.Az, об этом сообщает People. Зендая вышла на публику в оранжевое платье от Louis Vuitton с длинным шлейфом. Волосы ей уложили мягкими волнами. Образ дополнили туфли в тон и колье с бриллиантами.
Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом
Актриса Зендая спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца на пальце на премии "Золотой глобус".
Как передает Day.Az, об этом сообщает People.
Зендая вышла на публику в оранжевое платье от Louis Vuitton с длинным шлейфом. Волосы ей уложили мягкими волнами. Образ дополнили туфли в тон и колье с бриллиантами. Однако внимание поклонников привлекло кольцо на пальце актрисы. По их мнению, оно помолвочное. Однако Зендая и Том Холланд пока не комментировали слухи о возможной помолвке.
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