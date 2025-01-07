Ирина Шейк получила на день рождения необычный торт

Модели Ирине Шейк подарили на день рождения торт в виде бани, о чем она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сладкое угощение сделали в несколько ярусов. Там можно рассмотреть женскую фигуру, которая лежит на полке в парилке и укрыта полотенцем. Внизу расположились сладкие блюда русской кухни - картошка, банка соленых огурцов и селедка.

Такой подарок друзья знаменитости сделали неспроста - она сама регулярно показывает свою приверженность российским традициям и любовь к национальной кухне. Одним из самых приметных стал ее пост, что ночью она может приготовить себе пельмени. Также Шейк рассказывала, что показывает советские мультфильмы и читает русские сказки своей дочери.