В США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии актерской гильдии

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) отменили ежегодную церемонию объявления номинантов премии Гильдии киноактеров США из-за бушующих в регионе лесных пожаров и связанных с ними неблагоприятных условий. Об этом Гильдия сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гильдия заявила, что заботится о безопасности гостей мероприятия, и пообещала опубликовать список номинантов на сайте организации.

Гильдию киноактеров США учредили в 1933 году. Она представляет интересы артистов кино и телевидения и других работников индустрии. Премию организация вручает с 1995 года.