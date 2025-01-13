Дженнифер Энистон изменила внешность после хейта фанатов

Голливудская актриса Дженнифер Энистон изменила внешность после хейта фанатов. Об этом сообщает издание Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезды заявил, что 55-летняя Дженнифер Энистон решила отказаться от филлеров после того, как ее начали критиковать интернет-пользователи из-за "опухшего" лица. По словам источника, голливудская актриса "не думала, что перестаралась".

"Это было довольно унизительно, потому что она всегда очень щепетильно относилась к своей внешности и заявляла, что избегает операций. То, что весь мир высмеивал ее, стало для нее звоночком. Она рада, что большая часть филлера уже растворилась, и она выглядит гораздо менее опухшей", - поделился инсайдер.