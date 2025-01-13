Голливудская актриса Дженнифер Энистон изменила внешность после хейта фанатов. Об этом сообщает издание Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезды заявил, что 55-летняя Дженнифер Энистон решила отказаться от филлеров после того, как ее начали критиковать интернет-пользователи из-за "опухшего" лица. По словам источника, голливудская актриса "не думала, что перестаралась".

"Это было довольно унизительно, потому что она всегда очень щепетильно относилась к своей внешности и заявляла, что избегает операций. То, что весь мир высмеивал ее, стало для нее звоночком. Она рада, что большая часть филлера уже растворилась, и она выглядит гораздо менее опухшей", - поделился инсайдер.