Объявлены номинанты на «Оскар–2025»
В Лос-Анджелесе огласили список номинантов 97-й премии Американской Киноакадемии.
Как передает Day.Az, церемония вручения пройдёт в ночь с 2 на 3 марта.
Ведущим выступит комик Конан О'Брайен.
• Лучший фильм:
"Анора"
"Бруталист"
"Дюна: Часть 2"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Конклав"
"Мальчишки из "Никеля""
"Никому не известный"
"Субстанция"
"Эмилия Перес"
"Я всё ещё здесь"
• Лучшая режиссура:
Шон Бэйкер - "Анора"
Брэйди Корбет - "Бруталист"
Жак Одиар - "Эмилия Перес"
Джеймс Мэнголд - "Никому не известный"
Корали Фаржа - "Субстанция"
• Лучшая мужская роль:
Эдриан Броуди - "Бруталист"
Колман Доминго - "Синг-Синг"
Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа"
Рэйф Файнс - "Конклав"
Тимоти Шаламе - "Никому не известный"
• Лучшая женская роль:
Карла София Гаскон - "Эмилия Перес"
Деми Мур - "Субстанция"
Майки Мэдисон - "Анора"
Фернанда Торрес - "Я всё ещё здесь"
Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
• Лучшая мужская роль второго плана:
Юра Борисов - "Анора"
Киран Калкин - "Настоящая боль"
Эдвард Нортон - "Никому не известный"
Гай Пирс - "Бруталист"
Джереми Стронг - "Ученик. Восхождение Трампа"
• Лучшая женская роль второго плана:
Моника Барбаро - "Никому не известный"
Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Фелисити Джонс - "Бруталист"
Изабелла Росселлини - "Конклав"
Зои Салдана - "Эмилия Перес"
• Лучший оригинальный сценарий:
"Анора" - Шон Бэйкер
"Бруталист" - Брэйди Корбет, Мона Фастволд
"Настоящая боль" - Джесси Айзенберг
"Субстанция" - Корали Фаржа
"5 сентября" - Тим Фельбаум, Мориц Биндер, Алекс Дэвид
• Лучший адаптированный сценарий:
"Конклав" - Питер Строгэн
"Мальчишки из "Никеля"" - РаМелл Росс, Джослин Барнс
"Никому не известный" - Джей Кокс, Джеймс Мэнголд
"Синг-Синг" - Клинт Бентли, Грег Кведар, Кларенс Мэклин, Джон Уитфиллд
"Эмилия Перес" - Жак Одиар, Тома Бидеген
• Лучший международный фильм:
"Девушка с иглой" - Дания
"Семя священного инжира" - Германия
"Течение" - Латвия
"Эмилия Перес" - Франция
"Я всё ещё здесь" - Бразилия
• Лучший анимационный фильм:
"Головоломка 2"
"Дикий робот"
"Мемуары улитки"
"Поток"
"Уоллес и Громит: Самая дикая месть".
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