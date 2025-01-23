Объявлены номинанты на «Оскар–2025»

В Лос-Анджелесе огласили список номинантов 97-й премии Американской Киноакадемии.

Как передает Day.Az, церемония вручения пройдёт в ночь с 2 на 3 марта.

Ведущим выступит комик Конан О'Брайен.

• Лучший фильм:

"Анора"

"Бруталист"

"Дюна: Часть 2"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Конклав"

"Мальчишки из "Никеля""

"Никому не известный"

"Субстанция"

"Эмилия Перес"

"Я всё ещё здесь"

• Лучшая режиссура:

Шон Бэйкер - "Анора"

Брэйди Корбет - "Бруталист"

Жак Одиар - "Эмилия Перес"

Джеймс Мэнголд - "Никому не известный"

Корали Фаржа - "Субстанция"

• Лучшая мужская роль:

Эдриан Броуди - "Бруталист"

Колман Доминго - "Синг-Синг"

Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа"

Рэйф Файнс - "Конклав"

Тимоти Шаламе - "Никому не известный"

• Лучшая женская роль:

Карла София Гаскон - "Эмилия Перес"

Деми Мур - "Субстанция"

Майки Мэдисон - "Анора"

Фернанда Торрес - "Я всё ещё здесь"

Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

• Лучшая мужская роль второго плана:

Юра Борисов - "Анора"

Киран Калкин - "Настоящая боль"

Эдвард Нортон - "Никому не известный"

Гай Пирс - "Бруталист"

Джереми Стронг - "Ученик. Восхождение Трампа"

• Лучшая женская роль второго плана:

Моника Барбаро - "Никому не известный"

Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс - "Бруталист"

Изабелла Росселлини - "Конклав"

Зои Салдана - "Эмилия Перес"

• Лучший оригинальный сценарий:

"Анора" - Шон Бэйкер

"Бруталист" - Брэйди Корбет, Мона Фастволд

"Настоящая боль" - Джесси Айзенберг

"Субстанция" - Корали Фаржа

"5 сентября" - Тим Фельбаум, Мориц Биндер, Алекс Дэвид

• Лучший адаптированный сценарий:

"Конклав" - Питер Строгэн

"Мальчишки из "Никеля"" - РаМелл Росс, Джослин Барнс

"Никому не известный" - Джей Кокс, Джеймс Мэнголд

"Синг-Синг" - Клинт Бентли, Грег Кведар, Кларенс Мэклин, Джон Уитфиллд

"Эмилия Перес" - Жак Одиар, Тома Бидеген

• Лучший международный фильм:

"Девушка с иглой" - Дания

"Семя священного инжира" - Германия

"Течение" - Латвия

"Эмилия Перес" - Франция

"Я всё ещё здесь" - Бразилия

• Лучший анимационный фильм:

"Головоломка 2"

"Дикий робот"

"Мемуары улитки"

"Поток"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть".