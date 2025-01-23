Объявлены номинанты на «Оскар–2025»

В Лос-Анджелесе огласили список номинантов 97-й премии Американской Киноакадемии.

Как передает Day.Az, церемония вручения пройдёт в ночь с 2 на 3 марта.

Ведущим выступит комик Конан О'Брайен.

• Лучший фильм:

"Анора"
"Бруталист"
"Дюна: Часть 2"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Конклав"
"Мальчишки из "Никеля""
"Никому не известный"
"Субстанция"
"Эмилия Перес"
"Я всё ещё здесь"

• Лучшая режиссура:

Шон Бэйкер - "Анора"
Брэйди Корбет - "Бруталист"
Жак Одиар - "Эмилия Перес"
Джеймс Мэнголд - "Никому не известный"
Корали Фаржа - "Субстанция"

• Лучшая мужская роль:

Эдриан Броуди - "Бруталист"
Колман Доминго - "Синг-Синг"
Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа"
Рэйф Файнс - "Конклав"
Тимоти Шаламе - "Никому не известный"

• Лучшая женская роль:

Карла София Гаскон - "Эмилия Перес"
Деми Мур - "Субстанция"
Майки Мэдисон - "Анора"
Фернанда Торрес - "Я всё ещё здесь"
Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

• Лучшая мужская роль второго плана:

Юра Борисов - "Анора"
Киран Калкин - "Настоящая боль"
Эдвард Нортон - "Никому не известный"
Гай Пирс - "Бруталист"
Джереми Стронг - "Ученик. Восхождение Трампа"

• Лучшая женская роль второго плана:

Моника Барбаро - "Никому не известный"
Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Фелисити Джонс - "Бруталист"
Изабелла Росселлини - "Конклав"
Зои Салдана - "Эмилия Перес"

• Лучший оригинальный сценарий:

"Анора" - Шон Бэйкер
"Бруталист" - Брэйди Корбет, Мона Фастволд
"Настоящая боль" - Джесси Айзенберг
"Субстанция" - Корали Фаржа
"5 сентября" - Тим Фельбаум, Мориц Биндер, Алекс Дэвид

• Лучший адаптированный сценарий:

"Конклав" - Питер Строгэн
"Мальчишки из "Никеля"" - РаМелл Росс, Джослин Барнс
"Никому не известный" - Джей Кокс, Джеймс Мэнголд
"Синг-Синг" - Клинт Бентли, Грег Кведар, Кларенс Мэклин, Джон Уитфиллд
"Эмилия Перес" - Жак Одиар, Тома Бидеген

• Лучший международный фильм:

"Девушка с иглой" - Дания
"Семя священного инжира" - Германия
"Течение" - Латвия
"Эмилия Перес" - Франция
"Я всё ещё здесь" - Бразилия

• Лучший анимационный фильм:

"Головоломка 2"
"Дикий робот"
"Мемуары улитки"
"Поток"
"Уоллес и Громит: Самая дикая месть".