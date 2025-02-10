Дженнифер Лопес решила восстановить репутацию после развода

Актриса Дженнифер Лопес решила запустить реалити-шоу о жизни после развода. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Джей Ло нужно, чтобы люди ее любили. К сожалению, она никогда не была столь непопулярна. Реалити-шоу - это отличный способ доказать, что она не такая уж и противная, как все думают", - заявил инсайдер издания.

В конце декабря Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о романе с голливудским актером Кевином Костнером. Папарацци засняли певицу и артиста в магазине одежды в стиле вестерн Kemo Sabe, который находится на горнолыжном курорте в Аспене. Звезды пили напитки, общались и смотрели товары. Дженнифер Лопес была одета в черный свитер с высоким горлом и белой вышивкой и серьги Chanel. Артист выбрал темный джемпер и бежевый шарф.

20 августа журналисты написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудской звездой - 26 апреля 2024 года.