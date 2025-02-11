Наоми Уоттс вышла в свет с 17-летним сыном от звезды «Крика»

Голливудская актриса Наоми Уоттс вышла в свет с сыном от звезды "Крика" Лива Шрайбера. Артистка приехала с 17-летним Александром в Санта-Монику на вручение ежегодной кинопремии Critics Choice Awards. Знаменитость позировала с первенцем, который стал выше нее ростом, на красной дорожке и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уоттс и Шрайбер расстались в 2016 году, они были вместе 11 лет. Актеры рассказывали, что смогли сохранить хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и проводят время вместе с детьми. У них двое сыновей: помимо Александра Пита, они воспитывают 16-летнего Сэмюэла Кая.

Голливудская звезда в 2023 году вышла замуж за коллегу Билли Крудапа. Актеры начали встречаться в 2017 году, познакомившись на съемочной площадке сериала "Цыганка". Пара не афишировала помолвку и свадьбу, но папарацци удалось снять их с обручальными кольцами. Позже Уоттс призналась, что официально зарегистрировала отношения с Крудапом, и показала фото с торжества.