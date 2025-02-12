https://news.day.az/showbiz/1729677.html Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности Американская супермодель Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 58-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белой майке и синих джинсовых шортах на балконе своего дома в Малибу.
Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности
Американская супермодель Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
58-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белой майке и синих джинсовых шортах на балконе своего дома в Малибу. Звезда воссоздала наряд 1992 года из рекламы Pepsi. "Выпивка перед игрой... все еще в деле", - подписала она.
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