Американская супермодель Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

58-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белой майке и синих джинсовых шортах на балконе своего дома в Малибу. Звезда воссоздала наряд 1992 года из рекламы Pepsi. "Выпивка перед игрой... все еще в деле", - подписала она.