Шакира впервые появилась на публике после экстренной госпитализации
Певица Шакира была замечена на публике после экстренной госпитализации. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Папарацци подловили поп-исполнительницу 17 февраля, когда та выходила из отеля Belmond в Лиме, Перу. По информации журналистов, Шакира направлялась на Национальный стадион, чтобы продолжить свой мировой тур. Певица была в приподнятом настроении, она улыбнулась и помахала поклонникам, а также отправила им воздушный поцелуй.
Накануне стало известно, что Шакира отменила концерт в столице Перу из-за госпитализации. Спустя несколько дней после начала первого за семь лет мирового тура поп-исполнительницу увезли в больницу с болями в животе. Вечером 15 февраля певица обратилась в отделение неотложной помощи и вынуждена была остаться в клинике. По словам знаменитости, врачи не рекомендовали ей выступать.
В начале февраля Шакира пришла на 67-ю церемонию "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе. Она выбрала для закрытого мероприятия наряд, расшитый бисером, от бренда Etro. Певица позировала на красной дорожке в платье, которое состояло из черно-оранжевого боди и прозрачной юбки с цветочной вышивкой и шлейфом. Поп-исполнительница также надела золотые массивные серьги и босоножки.
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