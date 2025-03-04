Оскароносная актриса заявила о своей слепоте со сцены

Обладательница "Оскара" актриса Голди Хоун призналась, что испытывает проблемы со зрением. На слова артистки обратило внимание издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

79-летняя Хоун должна была вручать одну из статуэток на церемонии вручения премии "Оскар", а ее партнером был Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука. В какой-то момент актриса прервала свою речь, потому что не смогла дочитать текст по суфлеру. В итоге обращение пришлось завершить Гарфилду.

"Дорогой, ты не мог бы это прочитать для меня? Кажется, я сама не смогу... Я совершенно слепая", - заявила она и улыбнулась.

Известно, что актриса долгое время страдает от катаракты - помутнения хрусталика глаза, которое вызывает различные степени расстройства зрения вплоть до его утраты. Хоун и Гарфилд объявляли победителя в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм". На протяжении всего процесса Эндрю поддерживал актрису, держа ее за руку.